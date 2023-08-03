Чарло позбавлять титулу WBO після бою з Канело

Такими є санкції від WBO за відмову американця від поєдинку з обов’язковим претендентом Тімом Цзю.

Абсолютний чемпіон світу у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) буде позбавлений титулу WBO після бою з абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

У травні WBO зобов’язала Джермелла провести захист титулу проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі Тіма Цзю. Однак у липні стало відомо, що Чарло віддав перевагу поєдинку проти Альвареса.

Офіційна постанова свідчить: Чарло вийде на бій проти Канело у статусі чемпіона WBO та буде офіційно представленим таким. Однак одразу після поєдинку цей статус буде припинено. Статус Тіма Цзю буде автоматично переведений з “тимчасового” до “повного” чемпіона.

Бій між “Канело” Альваресом та Джермеллом Чарло відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions.