Шелестюк: Настав час провести реванш з Маестро

Джерело - Чемпіон.
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) бажає провести реванш з венесуельцем Габрієлем Маестро (6-0-1, 5 KO).
Про це заявив сам боксер.
"Вітаю Маестро з виступом. Настав час провести реванш, тому що всі знають, що я виграв перший бій, і це не була нічия", - сказав Шелестюк.
12 серпня Маестро здобув перемогу над Трейвоном Маршалом.
I congratulate Maestre with performance tonight. It’s time to make a rematch.— Taras Shelestyuk🇺🇦🇺🇸 (@TarasShelestyuk) August 13, 2023
Because everyone knows that I won the first fight and it wasn’t a draw.#ShelestyukMaestre2 #WBA #WorldChampionship #titlefight pic.twitter.com/RcrR8nvsCa
Нагадаємо перший бій Шелестюка та Маестро відбувся у березні 2022 року та завершився внічию.
Раніше Шелестюк заявляв, що хоче провести бій в андеркарті поєдинку Усик - Дюбуа.