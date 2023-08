Шелестюк: Настав час провести реванш з Маестро

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) бажає провести реванш з венесуельцем Габрієлем Маестро (6-0-1, 5 KO).

Про це заявив сам боксер.

12 серпня Маестро здобув перемогу над Трейвоном Маршалом.

I congratulate Maestre with performance tonight. It’s time to make a rematch.

Because everyone knows that I won the first fight and it wasn’t a draw.#ShelestyukMaestre2 #WBA #WorldChampionship #titlefight pic.twitter.com/RcrR8nvsCa