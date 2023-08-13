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Шелестюк: Настав час провести реванш з Маестро

Сьогодні 18:26 131 0
Шелестюк: Настав час провести реванш з Маестро
#Тарас Шелестюк

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) бажає провести реванш з венесуельцем Габрієлем Маестро (6-0-1, 5 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Вітаю Маестро з виступом. Настав час провести реванш, тому що всі знають, що я виграв перший бій, і це не була нічия", - сказав Шелестюк.

12 серпня Маестро здобув перемогу над Трейвоном Маршалом.

Нагадаємо перший бій Шелестюка та Маестро відбувся у березні 2022 року та завершився внічию.

Раніше Шелестюк заявляв, що хоче провести бій в андеркарті поєдинку Усик - Дюбуа.

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