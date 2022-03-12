Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс

Джерело - Чемпіон.

Український середньоваговик Тарас Шелестюк (19-0-1, 10 КО) завершив унічию свій поєдинок проти венесуельця Габріеля Маестре (4-0-1, 3 КО).

10-раундовий поєдинок-елімінатор WBA (за право стати претендентом на звання чемпіону світу) відбувся в Монреалі в рамках головного бою боксерського вечора. Думки суддів розділилися: 97-93, 94-96, 95-95.

Таким чином, чемпіон світу серед любителів 2011 року вперше не зміг виграти на профі-ринзі. Попередні 19 поєдинків Шелестюк неодмінно завершував перемогою.