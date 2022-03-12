Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 21:04 23605
Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс
Сьогодні 12:02 165
Суярко завоював бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:40 206
Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:24 345 1
Кононова виграла золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:08 305
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:03 78176 4
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:50 15479
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!
Вчора 19:19 731
Казік виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Вчора 09:36 682
Шишкова завоювала третю золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Вчора 09:22 943
Прямі трансляції

Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс

Сьогодні 12:02 165 0
Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс

Джерело - Чемпіон.

Український середньоваговик Тарас Шелестюк (19-0-1, 10 КО) завершив унічию свій поєдинок проти венесуельця Габріеля Маестре (4-0-1, 3 КО).

10-раундовий поєдинок-елімінатор WBA (за право стати претендентом на звання чемпіону світу) відбувся в Монреалі в рамках головного бою боксерського вечора. Думки суддів розділилися: 97-93, 94-96, 95-95.

Таким чином, чемпіон світу серед любителів 2011 року вперше не зміг виграти на профі-ринзі. Попередні 19 поєдинків Шелестюк неодмінно завершував перемогою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 78176 4
Костюк вражена реакцією російських тенісистів на війну в Україні Костюк вражена реакцією російських тенісистів на війну в Україні 1542 1
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 23605
Російські гравці побоюються, що їх виженуть з НХЛ Російські гравці побоюються, що їх виженуть з НХЛ 940
Ультрас Брондбю приїхали воювати з росією Ультрас Брондбю приїхали воювати з росією 2675
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 15479
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9705 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16261
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32555
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41857
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19314 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156550 5