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Шелестюк хоче провести бій в андеркарті поєдинку Усик - Дюбуа

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Сьогодні 09:25 257 0
Шелестюк хоче провести бій в андеркарті поєдинку Усик - Дюбуа
#Тарас Шелестюк

Джерело - xsport.ua.

Український непереможений напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) бажає провести бій в андеркарті поєдинку чемпіона світу за версією WBA, IBF, WBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Було б круто провести поєдинок в цьому шоу", - заявив Шелестюк.

Читайте також: Промоутер Усика: Наступний бій Усика буде надзвичайно значущим для України

Відзначимо, що останній поєдинок Шелестюка відбувся в березні 2022 року.

Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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