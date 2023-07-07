Шелестюк хоче провести бій в андеркарті поєдинку Усик - Дюбуа

В рамках шоу раніше вже отримав місце Федір Черкашин

Український непереможений напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) бажає провести бій в андеркарті поєдинку чемпіона світу за версією WBA, IBF, WBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Було б круто провести поєдинок в цьому шоу", - заявив Шелестюк. Читайте також: Промоутер Усика: Наступний бій Усика буде надзвичайно значущим для України

Відзначимо, що останній поєдинок Шелестюка відбувся в березні 2022 року.

Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.