Шелестюк хоче провести бій в андеркарті поєдинку Усик - Дюбуа

Джерело - xsport.ua.
Український непереможений напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) бажає провести бій в андеркарті поєдинку чемпіона світу за версією WBA, IBF, WBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Про це заявив сам боксер.
"Було б круто провести поєдинок в цьому шоу", - заявив Шелестюк.
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Відзначимо, що останній поєдинок Шелестюка відбувся в березні 2022 року.
Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.