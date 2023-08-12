Дюбуа завершив тренувальний табір напередодні бою з Усиком

Даніель Дюбуа завершив тренувальний табір в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Володар поясу WBA World в надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) завершив тренувальний табір в Іспанії напередодні бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Повернувся в Лондон після чудового табору в Іспанії. Наступного разу, коли я покину Велику Британію, то планую здобути нові пояси в Польщі", – сказав Дюбуа.

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Напередодні визначився транслятор бою Усик - Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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