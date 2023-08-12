Дюбуа завершив тренувальний табір напередодні бою з Усиком

Джерело - Чемпіон.
Володар поясу WBA World в надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) завершив тренувальний табір в Іспанії напередодні бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Повернувся в Лондон після чудового табору в Іспанії. Наступного разу, коли я покину Велику Британію, то планую здобути нові пояси в Польщі", – сказав Дюбуа.
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Напередодні визначився транслятор бою Усик - Дюбуа.
Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.
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