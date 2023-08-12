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Джошуа назвав раунд, в якому нокаутує Геленіуса

Бій відбудеться 12 серпня в Лондоні.
Сьогодні 12:12 223 0
Джошуа назвав раунд, в якому нокаутує Геленіуса
#Ентоні Джошуа, #Роберт Геленіус

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) має намір нокаутувати Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО) у першому раунді.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я не можу зазнати невдачі. Це хороший тиск. Я повинен битися з усіх сил і перемогти. Завжди будуть порівняння, але це мій бій з Геленіусом. Не бій Вайлдера чи когось там ще. Є тільки я і він.

Важливо: Джошуа мінімально переважив Геленіуса напередодні бою

Роберт збирається кинути кістки. Що йому втрачати? Це буде хороший поєдинок, але я збираюся перемогти його в першому раунді, якщо зможу. Я повинен зробити це", - розповів Джошуа.

Нагадаємо, Геленіус замінив у цьому бою Ділліана Вайта, який провалив тест на допінг за тиждень до поєдинку.

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