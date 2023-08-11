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Джошуа мінімально переважив Хеленіуса напередодні бою

Бій відбудеться 12 серпня в Лондоні.
Сьогодні 17:14 242 0
Джошуа мінімально переважив Хеленіуса напередодні бою
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Роберт Геленіус

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) переважив Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО) напердодні бою.

Джошуа показав на вагах 113,4 кг, Геленіус – 113,1 кг. Бій відбудеться 12 серпня в Лондоні.

Геленіус замінив у цьому бою Ділліана Вайта, який провалив тест на допінг за тиждень до поєдинку.

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