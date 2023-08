Джошуа мінімально переважив Хеленіуса напередодні бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) переважив Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО) напердодні бою.

Джошуа показав на вагах 113,4 кг, Геленіус – 113,1 кг. Бій відбудеться 12 серпня в Лондоні.

