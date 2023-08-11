Джошуа мінімально переважив Хеленіуса напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) переважив Роберта Геленіуса (32-4, 21 КО) напердодні бою.
Джошуа показав на вагах 113,4 кг, Геленіус – 113,1 кг. Бій відбудеться 12 серпня в Лондоні.
It got INTENSE during the #JoshuaHelenius face off 😤— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 11, 2023
🎥 @MatchroomBoxing pic.twitter.com/BIFNyWuCnf
Геленіус замінив у цьому бою Ділліана Вайта, який провалив тест на допінг за тиждень до поєдинку.
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