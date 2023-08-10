Premier Boxing Champions оголосив бій Канело - Чарло

Джерело - Чемпіон.
Бій абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО) та абсолютного чемпіона у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО) оголошено офіційно.
Про це повідомляє Premier Boxing Champions.
Поєдинок відбудеться 30 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.
Канело у травні рішенням суддів переміг Джона Райдера. Джермелл Чарло у травні 2022-го нокаутував Браяна Кастаньо в 10-му раунді.
Раніше повідомлялося, що Чарло позбавлять титулу WBO після бою з Канело.
Нагадаємо, Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions.