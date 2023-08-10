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Premier Boxing Champions оголосив бій Канело - Чарло

Бій відбудеться 30 вересня
Сьогодні 09:40 215 0
Premier Boxing Champions оголосив бій Канело - Чарло
Фото - Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Бій абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО) та абсолютного чемпіона у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО) оголошено офіційно.

Про це повідомляє Premier Boxing Champions.

Поєдинок відбудеться 30 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.

Канело у травні рішенням суддів переміг Джона Райдера. Джермелл Чарло у травні 2022-го нокаутував Браяна Кастаньо в 10-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Чарло позбавлять титулу WBO після бою з Канело.

Нагадаємо, Канело підписав угоду на три бої з Premier Boxing Champions.

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