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Ф'юрі: Я завжди вважав, що бій з Усиком легкий

Тайсон Ф'юрі прокоментував можливий бій з Усиком
Сьогодні 16:34 210 0
Ф'юрі: Я завжди вважав, що бій з Усиком легкий
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) сподівається провести бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це британець розповів порталу Sky Sports.

"Насправді нам невідомі причини, чому Усик не погодився на бій у квітні. Я впевнений, що у нього є свої причини, а потім ми дізналися, що він підписав контракт зі Skills Challenge - боксерською командою з Саудівської Аравії. Тож якими б не були його причини, я впевнений, що вони виправдані для нього та його родини.

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Це те, що є. Я вірю, що у цьому виді спорту можна робити тільки те, що ти можеш. Якщо бої доступні в цей час, то ти погоджуєшся на них, а якщо ні, то ти не можеш їх прийняти. Чи поб’ємося ми з Усиком у майбутньому? Сподіваюся. Я цього хотів би. Я завжди вважав, що це легкий бій", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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