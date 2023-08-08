Фʼюрі обдумує завершення карʼєри

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) обдумує завершення карʼєри.

Про це розповів сам британський боксер.

"Хтозна, скільки мені залишилося. Можливо, ще трохи, можливо, рік, може, два роки, можливо, один бій, хто знає.

Одне знаю точно - буду насолоджуватися кожною хвилиною, що у мене залишилася, кожним боєм, який у мене залишився, приймаю все це і насолоджуюся цим. Хочу, щоб мої діти були там, мої маленькі хлопчики виводили мене в ринг. Дуже задоволений тим, де перебуваю у своєму житті, що я в такому положенні, де можу подарувати їм це хвилювання.

Думаю, кожен боєць знає, коли настане час піти. Всі лишаються в спорті занадто довго, але впевнений, прийму правильне рішення. У мене ще багато справ у житті. Маю багато дітей, тож повинен лишатися в здоровому глузді. Мені не треба травми чи щось у цьому роді", - сказав Фʼюрі.