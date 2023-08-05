Кроуфорд: Не треба ненавидіти мене

Абсолютний чемпіон світу прокоментував перемогу над Спенсом

Джерело - Boxing Scene.

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд попросив про підтримку.

Відповідний коментар він дав BoxingScene.

"Я говорив про це кожному з вас протягом багатьох років. Багато з вас зараз виглядають сумними… Розумієте, що я маю на увазі? Але в цілому, ви знаєте, що я сказав вам усе, тому що просив ці бої роками. І ви всі казали: "О, він занадто малий. Він отримає. Він зламається".

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І кожен раз, коли я робив крок вперед, то щоразу доводив, що ви помиляєтеся. Отже, ви розумієте, що я маю на увазі? Напишіть хороші слова про Теренса Кроуфорда. Не треба ненавидіти мене. Не кажіть нічого негативного. Просто дайте мені трохи підтримки.

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У першому раунді я відчув, ніби у мене є швидкість і сила. Відчував, що він сильний, але себе я відчував сильнішим. Я не сприймаю жодного бійця легковажно, тому я завжди готовий був битись з кожним бійцем, з яким я стикався. І ви всі це знаєте з моїх минулих виступів і того, як я виходжу на ринг на 110 відсотків підготовленим кожного разу", — сказав Кроуфорд.

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