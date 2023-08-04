Кроуфорд: Для наступного поєдинку обрав би суперником Чарло

Абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) хоче побитися чемпіон світу у першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Це мій обов’язок за контрактом (реванш зі Спенсом – прим.), і я повинен його виконувати. Я хочу подякувати Ерролу, тому що якби він дійсно не хотів битися і не робив те, що міг, разом зі мною, ми б не зустрілися.

Для наступного поєдинку я обрав би суперником Джермелла Чарло. Це був би значущий поєдинок.

Канело на дві, три, навіть чотири вагові категорії вище мене, залежно від того, про який бій ви говорите. Тож, чесно кажучи, він мене не дуже цікавить через фактор габаритів.

Бій з Канело не є тим викликом, якого я шукаю. Мені вже багато разів задавали це питання, і я завжди давав ту саму відповідь. Я твердий у своїй позиції", - сказав Кроуфорд.