Шакур: Кроуфорд може перемогти Канело

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) може перемогти Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО)

"Що стосується того, з ким Кроуфорд повинен зустрітися наступним, то я хотів би побачити, як він битиметься проти Чарло. Хоча Чарло вже готується протистояти Канело, я щиро вірю, що Кроуфорд може перемогти Сауля.

Канело було б важко пройти Кроуфорда і стримати його потужні хуки. Мені б хотілося, щоб Чарло не бився проти Альвареса. Думаю, що Теренс міг би перемогти Канело.

Хотів би побачити цей бій просто тому, що знаю, що не габарити дозволяють перемагати в боях, а вміння", - сказав Стівенсон.