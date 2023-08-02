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Усик: Я ніколи не зосереджуюсь на нокауті, тільки на боксі

Олександр Усик прокоментував бій проти Даніеля Дюбуа
Сьогодні 15:55 179 0
Усик: Я ніколи не зосереджуюсь на нокауті, тільки на боксі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) немає наміру нокаутувати Деніеля Дюбуа (19-1-0, 18 КО). 

Про це розповів сам боксер.

"Я ніколи не зосереджуюсь на нокауті, тільки на боксі. Але якщо він трапляється, я це відчуваю, базуючись на своєму досвіді.

Коли боєць заряджений на удар або коли він викидає потужні удари, щоб нокаутувати суперника, він втрачає важливі переваги. Це ті переваги, які зрештою приносять перемогу", - сказав Усик.

Напередодні визначився транслятор бою Усик - Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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