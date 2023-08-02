Пояс WBC у легкій вазі, яким володіє Хейні, стане вакантним

Девін Хейні отримає звання "чемпіон у відпустці"

Джерело - WBC.

Всесвітня боксерська рада схвалила прохання абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні змінити дивізіон.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Хейні зможе боксувати з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом. Однак його титул за цією версією у легкому дивізіоні стане вакантним, а Девін отримає звання "чемпіон у відпустці".

Цей статус дасть можливість Хейні поза чергою знову битися за титул WBC у легкій вазі. Розподіл призового фонду буде 50/50.

Обов'язковим претендентом на титул WBC у легкій вазі є Шакур Стівенсон, який має боксувати за вакантний титул з боксером з найвищим рейтингом у списку WBC.

Нагадаємо, Кроуфорд обійшов Усика в оновленому рейтингу P4P від The Ring.

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