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Кроуфорд обійшов Усика в оновленому рейтингу P4P від The Ring

Рейтинг найкращих боксерів світу
Сьогодні 16:10 296 0
Кроуфорд обійшов Усика в оновленому рейтингу P4P від The Ring
#Олександр Усик, #Теренс Кроуфорд

Джерело - The Ring.

Авторитетне видання The Ring опублікувало свій оновлений рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Перше місце в рейтингу зайняв Теренс Кроуфорд, який в останньому бою за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі декласував Еррола Спенса

На другому місці у списку йде новий володар титулів WBC і WBO у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе. Трійку найкращих замикає колишній лідер рейтингу Олександр Усик.

ТОП-10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Іноуе
  3. Олександр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитро Бівол
  6. Еррол Спенс
  7. Девін Хейні
  8. Джервонта Девіс
  9. Теофімо Лопес
  10. Василь Ломаченко

Раніше Кроуфорд переміг Спенс технічним нокаутом в 9-му раунді і об'єднав всі пояси в напівсередній вазі.

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