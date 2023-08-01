Кроуфорд обійшов Усика в оновленому рейтингу P4P від The Ring

Рейтинг найкращих боксерів світу

Джерело - The Ring.

Авторитетне видання The Ring опублікувало свій оновлений рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Перше місце в рейтингу зайняв Теренс Кроуфорд, який в останньому бою за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі декласував Еррола Спенса

На другому місці у списку йде новий володар титулів WBC і WBO у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе. Трійку найкращих замикає колишній лідер рейтингу Олександр Усик.

ТОП-10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Олександр Усик Сауль Альварес Дмитро Бівол Еррол Спенс Девін Хейні Джервонта Девіс Теофімо Лопес Василь Ломаченко

Раніше Кроуфорд переміг Спенс технічним нокаутом в 9-му раунді і об'єднав всі пояси в напівсередній вазі.