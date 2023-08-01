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Гірн: Бій Хейні з Прогрейсом ще не оформлено

Едді Гірн розповів про хід перемовин щодо організації поєдинку абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО) та володаря WBC у першій напівсередній вазі Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).
Сьогодні 17:10 273 0
Гірн: Бій Хейні з Прогрейсом ще не оформлено
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Прогрес, #Девін Хейні

Джерело - boxingnews24.com.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) та володар WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) близькі до угоди про бій.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Бій ще не оформлено. Не вірю, що датою буде 28 жовтня. Я говорив з Біллом Хейні, Девіном та Прогрейсом.

Обидва боксери готові до бою, але ще не погодилися на умови. Хоча водночас вони практично погодилися з умовами, але ще є над чим працювати. Думаю, дуже ймовірно, що ми побачимо цей поєдинок, але час спливає.

Треба протягом наступних 24-48 годин домовитися з WBC, але це бій, який ми хочемо провести. Це надзвичайний поєдинок, сподіваюся, вже скоро ляжемо спати, знаючи, що все погоджено", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Хейні у травні рішенням суддів здолав Василя Ломаченка, Прогрейс у червні переміг Даніеліто Соррілью.

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