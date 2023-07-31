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Арум: Бій з Нганну може бути небезпечним для Фʼюрі

Боб Арум прокоментував бій Тайсон Фʼюрі - Френсіс Нганну
Сьогодні 17:41 264 0
Арум: Бій з Нганну може бути небезпечним для Фʼюрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Боб Арум

Джерело - sportskeeda.com.

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) може виявитись небезпечним для володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Це приголомшливий поєдинок. Нганну бʼє так, як ми ще не бачили.

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Два гіганти битимуться один з одним, думаю, це буде неймовірне шоу та чудовий бій. Він може бути дещо небезпечним для Фʼюрі", - сказав Арум.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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