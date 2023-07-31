Арум: Бій з Нганну може бути небезпечним для Фʼюрі

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) може виявитись небезпечним для володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Це приголомшливий поєдинок. Нганну бʼє так, як ми ще не бачили.

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Два гіганти битимуться один з одним, думаю, це буде неймовірне шоу та чудовий бій. Він може бути дещо небезпечним для Фʼюрі", - сказав Арум.