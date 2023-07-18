Нганну: За бій із Ф'юрі зароблю більше, ніж за всю кар'єру в UFC

Для колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну (17-3) бій проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) стане найбільшим фінансовим успіхом у кар'єрі.

Про це розповів сам боєць.

"Порівняно з тим, скільки я отримав за свій останній бій у UFC, це небо і земля, навіть близько не стоїть. Це змінить моє життя.

Безумовно, за бій із Ф'юрі я зароблю більше, ніж за всю кар'єру в UFC. Я не заробив стільки в основному через те, як відмовився від усіх тих контрактів, які могли б принести мені більше грошей", – сказав Нганну.