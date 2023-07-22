Нганну розкрив свій план на бій із Ф'юрі

Нганну прокоментував бій проти Ф’юрі

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) у бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) планує продемонструвати всі свої боксерські навички і не збирається покладатися лише на нокаутуючий удар.

Про це розповів сам боєць.

"Так, у мене є певна нокаутуюча сила, але ви були б божевільним, якби в бою з кимось на кшталт Тайсона Ф'юрі робили акцент на один удар. Я йду туди боксувати. Я збираюся вийти на цей бій як боксер. Актуально: Нганну: За бій із Ф'юрі зароблю більше, ніж за всю кар'єру в UFC Мене хвилює, що люди продовжують сумніватися в мені. Тому, як завжди, мені доведеться доводити, що вони помиляються. Я йду туди не тільки через мій нокаутуючий удар. Я готовий до будь-якого повороту подій і не здивуюся, якщо буде суддівське рішення. У будь-якому випадку я працюватиму на перемогу, навіть якщо не зможу нокаутувати суперника. Я хочу бути готовим виграти цей бій у будь-який можливий спосіб. Це зміцнить мої боксерські позиції. Я не боєць ММА, у якого в арсеналі є лише сила удару", - відзначив Нганну.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.