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Нганну розкрив свій план на бій із Ф'юрі

Нганну прокоментував бій проти Ф’юрі
Вчора 23:52 330 0
Нганну розкрив свій план на бій із Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - boxing-social.com.

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) у бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) планує продемонструвати всі свої боксерські навички і не збирається покладатися лише на нокаутуючий удар.

Про це розповів сам боєць.

"Так, у мене є певна нокаутуюча сила, але ви були б божевільним, якби в бою з кимось на кшталт Тайсона Ф'юрі робили акцент на один удар. Я йду туди боксувати. Я збираюся вийти на цей бій як боксер.

Актуально: Нганну: За бій із Ф'юрі зароблю більше, ніж за всю кар'єру в UFC

Мене хвилює, що люди продовжують сумніватися в мені. Тому, як завжди, мені доведеться доводити, що вони помиляються. Я йду туди не тільки через мій нокаутуючий удар. Я готовий до будь-якого повороту подій і не здивуюся, якщо буде суддівське рішення.

У будь-якому випадку я працюватиму на перемогу, навіть якщо не зможу нокаутувати суперника. Я хочу бути готовим виграти цей бій у будь-який можливий спосіб. Це зміцнить мої боксерські позиції. Я не боєць ММА, у якого в арсеналі є лише сила удару", - відзначив Нганну.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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