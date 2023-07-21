Гвоздик: Впевнений, Усик зможе забити за Полісся

Джерело - FanDay.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зможе принести користь Поліссю.

Про це заявив колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО).

"З огляду на дружбу Сашка з Буткевичем, зовсім не здивований. А наскільки це буде серйозно і чи зможе Усик принести користь Поліссю у чемпіонаті – це питання. Думаю, Сашу випускатимуть у товариських матчах чи не ключових іграх чемпіонату. Хоча, може, він серйозно замислився над тим, щоби розпочати кар’єру футболіста. Тим більше досвід у нього є, він займався футболом.

Скажу чесно, я не знаю, у що виллється його футбольна кар'єра. Саша має розуміння футболу, він не буде невидимим гравцем на полі і зможе принести користь команді. Але я сумніваюся, що він гратиме 90 хвилин у ключових матчах.

Не думаю, що його розглядають як основного гравця команди. А вийти на 10-30 хвилин - це без проблем. Навряд чи він гратиме у період підготовки до бою, наприклад, як зараз до Дюбуа. А для того, щоб побігати у футбол після поєдинку, жодних проблем не буде. Впевнений, що Сашко зможе забити. Відкритись і вийти на позицію він зможе, а бити він вміє.

Якщо Усик отримає хороший пас у потрібний момент, то впорається. Це ж не мене випустити на поле, який м’яча у своєму житті не бачив. Усик не один рік займався футболом і розуміє, що треба робити. Поки що ми не можемо говорити про Саню як про професійного футболіста, але він 100-відсотково зможе закотити м’яч у ворота", - сказав Гвоздик.

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