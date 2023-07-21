Батько Ф'юрі: Дюбуа може нокаутувати Усика

Джон Ф'юрі прокоментував бій Усик - Дюбуа

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може програти британцю Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

"Даніель Дюбуа може нокаутувати його, тож Усик зазнав невдачі. Протистояти 114-кілограмовому надважковаговику зі зростом 198 см, який може вдарити, за копійки порівняно з тим, що він міг отримати за бій проти Тайсона? Я не знаю, що команда Усика з цим робитиме. Це божевілля.

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Команда Дюбуа повинна мати правильну тактику, план на бій та яйця. Це все, що необхідно, щоб перемогти крузера. Але якщо він спробує боксувати з Олександром, то це зіграє на руку Усику, бій піде за його сценарієм. З ним потрібно поводитись грубо і жорстко. Ти повинен легко витримувати атаки, тоді ти легко переможеш Усика.

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Без тривалих двофазних атак, потужних ударів, пресингу, використання своїх габаритів – забудь про це. Якщо ти спробуєш вдарити крузера джебом, то забудь про перемогу. Тобі потрібно викинути на нього всі свої удари і бити далі", - сказав Ф’юрі-старший.

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