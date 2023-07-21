Джерело - Чемпіон.

21 липня 2018 року Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої боксерської Суперсерії (WBSS) та став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та володарем Кубка імені Мохамеда Алі.

Перший володар Кубка імені легенди

World Boxing Super Series (WBSS) — професійний боксерський турнір, заснований у березні 2017 року.

9 березня 2017 року німецький промоутер Калле Зауерланд та його американський колега Річард Шафер у співпраці з європейськими бізнесменами оголосили про заснування щорічного турніру у професійному боксі — Всесвітньої боксерської суперсерії — із призовим фондом у $50 млн;

Переможець отримує винагороду у вигляді 10 мільйонів долларов і спеціальний Кубок - імені Мохамеда Алі;

Переможцями першого сезону стали: Олександр Усик (перша важка вага) та британець Каллум Сміт (друга середня).

Фінал

Бій на спорткомплексі Олімпійський у москві пройшов за беззаперечної переваги українського боксера - усі три судді віддали розгромну перемогу Усику (120:108, 119-109, 119-109).

Домінуюча статистка

Усього за поєдинок українець викинув 939 ударів, 252 з яких влучили в ціль. Точність склала 26,8%.

Джебів було 519, із них 99 точних (19,1%), силових ударів - 420, з яких прийшли в ціль 153 (36,4%).

Гассієв за весь бій викинув рівно втричі менше ударів - 313, а потрапив він 91 разів. Точність - 29,1%.

За весь бій в Усика потрапили лише 9 з 74 джебів (12,2%), тоді як силових ударів було викинуто 239 і 82 з них влучили в ціль (34,3%).

Найрезультативнішим для Усика став 12-й раунд, у якому він викинув 117 ударів і влучив 47 разів. У жодному раунді Гассієв не завдав більше ударів, ніж українець.

Трофей Мохамеда Алі чемпіон отримав із рук доньки легендарного боксера - Лейли, на честь якого й було названо Кубок.

Батя в зданії

Усе ж не обійшлося того вечора і без ложки дьогтю, а радше - досить неоднозначного епізоду. Одразу після бою Усик подякував московській публіці, назвав глядачів земляками (можливо, мались на увазі українські вболівальники - ред.) і процитував скандального російського блогера Юрія Хованського, автора композиції "Батя в зданії".

"Олімпійський, дякую! Люди, земляки, дякую за підтримку! Москва-2018! Бам, Батя в зданії", - емоційно сказав чемпіон.

Хованському це сподобалось.

"Оце дійсно, батя в зданії", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, уже в ніч з 20 на 21 серпня 2022 року Олександр Усик у статусі чемпіона світу в надважкій вазі захищатиме пояси в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

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