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Красюк: Не бачу, що може привести Дюбуа до перемоги над Усиком

Промоутер Усика розповів про майбутній бій свого клієнта з Дюбуа
Сьогодні 19:53 278 0
Красюк: Не бачу, що може привести Дюбуа до перемоги над Усиком
Фото: Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не може програти Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

  Дюбуа: Я повинен влаштувати Усику пекло в ринзі

"Не думаю, що люди недооцінюють Дюбуа. Вони намагаються проаналізувати його шанси. Можу сказати як експерт з боксу, не як промоутер - не бачу, що може привести Даніеля до перемоги над Усиком. Завжди є шанс на панч, згоден на 100%. Але що ще? На жаль, не бачу нічого іншого, що може принести Дюбуа успіх, крім панчу та слів Воррена", - сказав Красюк.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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