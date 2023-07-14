Красюк: Не бачу, що може привести Дюбуа до перемоги над Усиком

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не може програти Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

Дюбуа: Я повинен влаштувати Усику пекло в ринзі

"Не думаю, що люди недооцінюють Дюбуа. Вони намагаються проаналізувати його шанси. Можу сказати як експерт з боксу, не як промоутер - не бачу, що може привести Даніеля до перемоги над Усиком. Завжди є шанс на панч, згоден на 100%. Але що ще? На жаль, не бачу нічого іншого, що може принести Дюбуа успіх, крім панчу та слів Воррена", - сказав Красюк.