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Дюбуа: Я повинен влаштувати Усику пекло в ринзі

Дюбуа прокоментував бій проти Усика
Сьогодні 12:41 179 0
Дюбуа: Я повинен влаштувати Усику пекло в ринзі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) повинний влаштувати пекло в ринзі у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Усик – великий чемпіон. І як я вже говорив раніше, усе, що має початок, має і кінець. Він має піти. Я молодший за нього, я сильніший за нього.

Я просто повинен влаштувати йому пекло в ринзі", – сказав Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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