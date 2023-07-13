Аргентина та Нова Зеландія вийшли зі складу IBA

Країни масово покидають проросійську IBA

Аргентина та Нова Зеландія оголосили про вихід зі складу Міжнародної асоціації боксу.

Про це повідомляє Inside The Games.

"Члени Федерації боксу Нової Зеландії проголосували за вихід з IBA. Вони більше не визнають IBA як міжнародну федерацію боксу. Заявка на вступ до World Boxing буде оброблена якнайшвидше", – відзначив очільника Федерації боксу Нової Зеландії Стіва Гартлі.

Раніше про вихід повідомили Федерації боксу Швейцарії та США.

Нагадаємо, МОК виключив IBA зі свого складу і гарантував, що бокс залишиться у програмі Олімпіади-2028.

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