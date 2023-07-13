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Аргентина та Нова Зеландія вийшли зі складу IBA

Країни масово покидають проросійську IBA
Сьогодні 13:24 281 0
Аргентина та Нова Зеландія вийшли зі складу IBA

Джерело - insidethegames.biz.

Аргентина та Нова Зеландія оголосили про вихід зі складу Міжнародної асоціації боксу.

Про це повідомляє Inside The Games.

"Члени Федерації боксу Нової Зеландії проголосували за вихід з IBA. Вони більше не визнають IBA як міжнародну федерацію боксу. Заявка на вступ до World Boxing буде оброблена якнайшвидше", – відзначив очільника Федерації боксу Нової Зеландії Стіва Гартлі.

Раніше про вихід повідомили Федерації боксу Швейцарії та США.

Нагадаємо, МОК виключив IBA зі свого складу і гарантував, що бокс залишиться у програмі Олімпіади-2028.

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