Аргентина та Нова Зеландія вийшли зі складу IBA

Джерело - insidethegames.biz.
Аргентина та Нова Зеландія оголосили про вихід зі складу Міжнародної асоціації боксу.
Про це повідомляє Inside The Games.
"Члени Федерації боксу Нової Зеландії проголосували за вихід з IBA. Вони більше не визнають IBA як міжнародну федерацію боксу. Заявка на вступ до World Boxing буде оброблена якнайшвидше", – відзначив очільника Федерації боксу Нової Зеландії Стіва Гартлі.
Раніше про вихід повідомили Федерації боксу Швейцарії та США.
Нагадаємо, МОК виключив IBA зі свого складу і гарантував, що бокс залишиться у програмі Олімпіади-2028.
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