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Усик: Сподіваюсь, мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою обʼєднатися

Українець прокоментував майбутній бій з Дюбуа
Сьогодні 14:03 181 0
Усик: Сподіваюсь, мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою обʼєднатися
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) радий провести бій проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) у Польщі.

Про це українець розповів після офіційного оголошення поєдинку.

"Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де 7 років тому я здобув свій перший світовий титул. Хочу подякувати польському народові, який так щиро допомагає Україні.

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Тисячі моїх земляків знайшли прихисток у цій чудовій країні. Тому я сподіваюсь, що мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою обʼєднатися та зміцнити нашу дружбу", – сказав Усик.

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