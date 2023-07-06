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Дюбуа: Впевнений, що повернуся до Великої Британії з поясами

Британський боксер прокоментував майбутній бій з Усиком
Сьогодні 13:42 216 0
Дюбуа: Впевнений, що повернуся до Великої Британії з поясами
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер суперважкої ваги Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) впевнений у своїх силах в бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це він розповів після офіційного оголошення поєдинку.

"Я з нетерпінням чекаю на той момент коли, зможу кинути виклик Олександру Усику і впевнений, що повернуся до Великої Британії з поясами. Він - великий боєць, і я його поважаю, але зараз настав мій час. Я збираюся шокувати світ і показати людям, наскільки насправді гарний в ринзі Деніел Дюбуа", - сказав боксер.

Раніше визначився транслятор бою Усик - Дюбуа.

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