Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка

Згодом цей твіт був видалений зі сторінки боксера

Джерело - Чемпіон.

Хейні пожертвує Україні частину коштів, які йому повернули зі штрафу за поштовх Ломаченка.

Про це американець написав у Твіттері.

"Дякую Комісії Невади за те, що повернули більшу частину моїх 400 тисяч. Частину з них я пожертвую Україні", - написав Хейні.

Згодом цей твіт був видалений зі сторінки боксера.

Devin Haney is donating a part of his withheld fight purse to Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kq03wVTPii — ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 5, 2023

Хейні мали оштрафувати на 400 тисяч доларів за те, що він штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів, однак пізніше комісія вирішила зменшити суму покарання до 25 тисяч доларів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!