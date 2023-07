Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка

Хейні пожертвує Україні частину коштів, які йому повернули зі штрафу за поштовх Ломаченка.

Про це американець написав у Твіттері.

Згодом цей твіт був видалений зі сторінки боксера.

Devin Haney is donating a part of his withheld fight purse to Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kq03wVTPii