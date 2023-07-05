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Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка

Згодом цей твіт був видалений зі сторінки боксера
Сьогодні 09:55 606 0
Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Хейні пожертвує Україні частину коштів, які йому повернули зі штрафу за поштовх Ломаченка.

Про це американець написав у Твіттері.

"Дякую Комісії Невади за те, що повернули більшу частину моїх 400 тисяч. Частину з них я пожертвую Україні", - написав Хейні.

Згодом цей твіт був видалений зі сторінки боксера.

Хейні мали оштрафувати на 400 тисяч доларів за те, що він штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів, однак пізніше комісія вирішила зменшити суму покарання до 25 тисяч доларів.

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