Хейні ризикує отримати покарання за напад на Ломаченка

Девіна Хейні можуть покарати за поштовх Василя Ломаченка

Джерело - ESPN.

Провокація абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні під час дуелі поглядів з Василем Ломаченком може не залишитись безкарною.

Про це повідомляє ESPN.

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Під час фінальної битви поглядів Хейні не впорався з емоціями та штовхнув Ломаченка в груди.

Атлетична комісія штату Невада збирається подати скаргу на вчинок Девіна до своєї прокуратури для проведення дисциплінарного слухання на наступному засіданні, Найімовірніше, чемпіона оштрафують. Комісія також запросила другий медичний огляд для українця, аби переконатися, що він не зазнав ушкодження.

Поєдинок відбудеться 21 травня орієнтовно о 7:00 за київським часом.

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