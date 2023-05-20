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Хейні ризикує отримати покарання за напад на Ломаченка

Девіна Хейні можуть покарати за поштовх Василя Ломаченка
Сьогодні 20:14 178 0
Хейні ризикує отримати покарання за напад на Ломаченка
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - ESPN.

Провокація абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні під час дуелі поглядів з Василем Ломаченком може не залишитись безкарною.

Про це повідомляє ESPN.

Важливо:  Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу

Під час фінальної битви поглядів Хейні не впорався з емоціями та штовхнув Ломаченка в груди. 

Атлетична комісія штату Невада збирається подати скаргу на вчинок Девіна до своєї прокуратури для проведення дисциплінарного слухання на наступному засіданні,  Найімовірніше, чемпіона оштрафують. Комісія також запросила другий медичний огляд для українця, аби переконатися, що він не зазнав ушкодження.

Поєдинок відбудеться 21 травня орієнтовно о 7:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію двобою.

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