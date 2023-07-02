Гірн: Чув, що наступним суперником Ф’юрі стане Нганну

Британський промоутер розповів про можливий

Джерело - talkSPORT.

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) може провести поєдинок з колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганною.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн.

"Так, думаю, наступним суперником Тайсона Ф’юрі стане Френсіс Нганну. Я чув про це. Це буде виставковий поєдинок. Жодних нокдаунів і чогось іще. Це розчаровує, але маємо, що маємо.Я б хотів побачити бій Ф’юрі проти Олександра Усика.

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Було б непогано визначити абсолютного чемпіона в надважкій вазі, але Тайсон відповідає за свою кар’єру, і я впевнений, що він заробить купу грошей", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Френсіс Нганну відмовився від бою з Тайсоном Ф’юрі

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