Нганну і Чісора можуть провести бій в Саудівській Аравії

Британський суперважковаговик Дерек Чісора та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну можуть провести бій у Саудівській Аравії.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн.

"Ходять чутки про третій бій тієї ночі у грудні - це може бути поєдинок між Нганну та Чісорою. Насправді мені подобається цей бій, тому що я не бачу, щоб Френсіс був конкурентноспроможним з Ф’юрі чи Джошуа. Бій із Чісорою буде більш конкурентним", - сказав Гірн.