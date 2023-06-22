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Нганну і Чісора можуть провести бій в Саудівській Аравії

Промоутер розповів про можливий бій Нганну - Чісора
Сьогодні 12:17 337 0
Нганну і Чісора можуть провести бій в Саудівській Аравії
Фото: Getty Images
#UFC, #Дерек Чісора, #Франсіс Нганну

Джерело - Boxing Social.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну можуть провести бій у Саудівській Аравії.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн.

"Ходять чутки про третій бій тієї ночі у грудні - це може бути поєдинок між Нганну та Чісорою. Насправді мені подобається цей бій, тому що я не бачу, щоб Френсіс був конкурентноспроможним з Ф’юрі чи Джошуа. Бій із Чісорою буде більш конкурентним", - сказав Гірн.

Раніше Ф'юрі отримав пропозицію від UFC на бій із Джонсом.

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