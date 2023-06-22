Нганну і Чісора можуть провести бій в Саудівській Аравії

Джерело - Boxing Social.
Британський суперважковаговик Дерек Чісора та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну можуть провести бій у Саудівській Аравії.
Про це повідомив промоутер Едді Гірн.
"Ходять чутки про третій бій тієї ночі у грудні - це може бути поєдинок між Нганну та Чісорою. Насправді мені подобається цей бій, тому що я не бачу, щоб Френсіс був конкурентноспроможним з Ф’юрі чи Джошуа. Бій із Чісорою буде більш конкурентним", - сказав Гірн.
Раніше Ф'юрі отримав пропозицію від UFC на бій із Джонсом.
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