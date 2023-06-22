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Ф'юрі: Я не братиму участі в боях за правилами ММА

Ексчемпіон UFC відмовився від бою за правилами боксу
Сьогодні 15:53 145 0
Ф'юрі: Я не братиму участі в боях за правилами ММА
Фото: Getty Images
#UFC, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Bloody Elbow.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну відмовився від бою з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі

Про це британець розповів порталу Bloody Elbow.

"Я запропонував Нганну битися у клітці за правилами боксу у 4-унцових рукавичках. Вгадайте, що сталося? Його дупа злилася. Очевидно, що моя сильна сторона не в тому, щоб принижувати людей і таке інше. Я ставлюся до цього по-іншому. Я не збираюся керувати реактивним літаком.

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Я не знаю, як на ньому літати, я не маю поняття про це. Але якщо хтось хоче побитися зі мною у стійці, на кулаках, чи то в клітці, чи в телефонній будці, чи де завгодно, то тоді без проблем. Однак я однозначно не братиму участі в боях за правилами ММА", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Нганну і Чісора можуть провести бій в Саудівській Аравії.

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