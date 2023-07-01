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Джойс: У Дюбуа є шанс у поєдинку з Усиком

Джойс прокоментував можливий бій Усик - Дюбуа
Вчора 23:42 183 0
Джойс: У Дюбуа є шанс у поєдинку з Усиком
#Джо Джойс, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) може завершитися не на користь українця.

Про це розповів британський боксер Джо Джойс (15-1, 14 КО).

"Я думаю, що в Дюбуа є шанс. Він б’є дуже сильно. Але чи зможе він наносити удари по Усику? Усик танцюватиме, рухатиметься та битиме його. Я б хотів побачити цей бій і повернення титулів назад до Великої Британії. А потім я знову можу побити Дюбуа.

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Вважаю, що це дуже складний бій. Мені здається, що Усик, мабуть, переможе. Але Дюбуа має шанс панчера. Він має дуже гарний удар. Якщо він кілька разів влучить в ціль, то зможе дістати Усика з усіх боків", - сказав Джойс.

Нагадаємо, що бій між Усиком та Дюбуа має відбутися 26 серпня.

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