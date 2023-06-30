Поєдинок Усик - Ф'юрі може відбутися на початку наступного року

Очікується, що бій може пройти в січні

Джерело - Boxing News 24.

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може відбутися у 2024-у.

Про це повідомив журналіст Гарет Девіс.

Очікується, що бій може пройти в січні.

"Саудівці посунули все, тому що Ф’юрі тепер збирається битися у жовтні. Вони явно хочуть, щоби Тайсон був залучений. Декілька тижнів тому Френк Воррен заявив, що вони не повинні погоджуватися з умовами партнерів із Саудівської Аравії.

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Мене це не дивує. Цього року бій Усик - Ф’юрі не відбудеться. Це відкладалося багато разів. Саудівці не будуть робити контрактних пропозицій, поки ці хлопці не поб'ються влітку", - сказав Девіс.

Раніше повідомлялося, що Ф’юрі відмовився від бою з Усиком.

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