Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 30 червня
Сьогодні 07:11 445
Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу
Сьогодні 09:25 185
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 23:04 58440
Геращенко здобула срібло на етапі Діамантової ліги, Магучіх - бронзу
Вчора 21:38 968
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 21:23 2541 1
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
Вчора 18:47 1414 1
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Європейських ігор
Вчора 16:46 1538
Збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА
Вчора 15:55 2023
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Вчора 15:23 1535
Жіноча збірна не змогла пробитися у півфінал Європейських ігор у командному турнірі з фехтування на шпагах
Вчора 14:40 1813
Прямі трансляції

Поєдинок Усик - Ф'юрі може відбутися на початку наступного року

Очікується, що бій може пройти в січні
Сьогодні 08:34 301 0
Поєдинок Усик - Ф'юрі може відбутися на початку наступного року
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing News 24.

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може відбутися у 2024-у.

Про це повідомив журналіст Гарет Девіс.

Очікується, що бій може пройти в січні.

"Саудівці посунули все, тому що Ф’юрі тепер збирається битися у жовтні. Вони явно хочуть, щоби Тайсон був залучений. Декілька тижнів тому Френк Воррен заявив, що вони не повинні погоджуватися з умовами партнерів із Саудівської Аравії.

 Промоутер Ф'юрі: Ми тричі намагалися влаштувати поєдинок з Усиком

Мене це не дивує. Цього року бій Усик - Ф’юрі не відбудеться. Це відкладалося багато разів. Саудівці не будуть робити контрактних пропозицій, поки ці хлопці не поб'ються влітку", - сказав Девіс.

Раніше повідомлялося, що Ф’юрі відмовився від бою з Усиком.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 39442
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 4502
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 3688
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 58440
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 6334
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 19901 2
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 74242
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31213
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25456
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5881
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5983
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19211 1