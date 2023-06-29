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Промоутер Ф'юрі: Ми тричі намагалися влаштувати поєдинок з Усиком

Френк Воррен розповів про можливий бій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 20:30 263 0
Промоутер Ф'юрі: Ми тричі намагалися влаштувати поєдинок з Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) винен у зриві бою з володарем титулу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Тайсон справді хоче битися, ми повинні влаштувати йому бій. Нам треба діяти, ми не можемо чекати, коли почнуть діяти інші. Цього року ми тричі намагалися влаштувати поєдинок з Усиком. Попри всі нісенітниці в соціальних мережах, він не хотів битися. Якби Усик захотів битися, то б поєдинок відбувся.

  Актуально: Ф’юрі відмовився від бою з Усиком

Усик хоче почекати. Він вважає, що отримає 70 мільйонів доларів у Саудівській Аравії, і я його розумію. Я повністю це розумію, але досить нести нісенітницю про те, що бій не відбувся через Тайсона", – сказав Воррен.

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