Промоутер Ф'юрі: Ми тричі намагалися влаштувати поєдинок з Усиком

Френк Воррен розповів про можливий бій Усик - Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) винен у зриві бою з володарем титулу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Тайсон справді хоче битися, ми повинні влаштувати йому бій. Нам треба діяти, ми не можемо чекати, коли почнуть діяти інші. Цього року ми тричі намагалися влаштувати поєдинок з Усиком. Попри всі нісенітниці в соціальних мережах, він не хотів битися. Якби Усик захотів битися, то б поєдинок відбувся.

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Усик хоче почекати. Він вважає, що отримає 70 мільйонів доларів у Саудівській Аравії, і я його розумію. Я повністю це розумію, але досить нести нісенітницю про те, що бій не відбувся через Тайсона", – сказав Воррен.

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