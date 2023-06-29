Ф’юрі відмовився від бою з Усиком

Поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться в грудні.

Про це промоутер Френк Воррен повідомив Майклу Бенсону.

"Тайсон Ф’юрі не буде битися з Олександром Усиком у грудні в Саудівській Аравії, повідомив мені Френк Воррен. Він сказав, що саудівці можуть відкласти свої плани на січень, тому Ф’юрі рішуче налаштований провести бій у Великій Британії.

Актуально: Менеджер Усика повідомив, коли може відбутися бій з Ф’юрі

Воррен сподівається, що Ф’юрі у бою проти Даніеля Дюбуа стане абсолютним чемпіоном наступного року", - написав Бенсон.