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Ф’юрі відмовився від бою з Усиком

Френк Воррен прокоментував бій Ф’юрі - Усик
Сьогодні 14:30 1385 0
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться в грудні.

Про це промоутер Френк Воррен повідомив Майклу Бенсону.

"Тайсон Ф’юрі не буде битися з Олександром Усиком у грудні в Саудівській Аравії, повідомив мені Френк Воррен. Він сказав, що саудівці можуть відкласти свої плани на січень, тому Ф’юрі рішуче налаштований провести бій у Великій Британії.

  Актуально: Менеджер Усика повідомив, коли може відбутися бій з Ф’юрі

Воррен сподівається, що Ф’юрі у бою проти Даніеля Дюбуа стане абсолютним чемпіоном наступного року", - написав Бенсон.

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