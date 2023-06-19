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Нельсон: Ф’юрі не вірить, що поб’є Усика

Джонні Нельсон прокоментував зрив бою між Усиком та Ф’юрі
Сьогодні 22:52 204 0
Нельсон: Ф’юрі не вірить, що поб’є Усика
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBC  у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не вірить у перемогу над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Джонні Нельсон.

"Тайсон Ф’юрі довів, що він найкращий боєць у світі. Я думаю, що він поб’є Усика, але виглядає так, що він не вірить у те, що поб’є Олександра.

Всі ці вимоги, переговори, метушня з фінансовою вигодою – я ціную це. Але я не один із цих дурнів, які поведуться на це все і гратимуть у цю гру. Я бачу все наскрізь.

Ти можеш битися і ти заслуговуєш на левову частку, але я не куплюся на це собаче лайно. Публіка може купитися, але я – ні. Якщо ти збираєшся битися, то бийся.

Коли він каже, що ніхто не хоче боксувати – у дивізіоні багато людей, які хочуть провести бій з тобою", - сказав Нельсон.

Раніше Ф’юрі анонсував великий бій.

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