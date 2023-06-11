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Дерев'янченко: Не засмучений, бо знаю, що виграв поєдинок

Українець прокоментував поразку від Мунгуї
Сьогодні 16:43 636 0
Дерев'янченко: Не засмучений, бо знаю, що виграв поєдинок
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (14-5, 10 КО) вважає, що не програв мексиканцю Хайме Мунгуї (42-0, 33 КО).

Про це він розповів після поєдинку.

"Я думаю, що виграв бій. Я контролював поєдинок у кожному раунді. 11-й раунд був близьким, а в 12-му він потрапив мені по корпусу. Мунгуя вдарив мене по печінці, я не міг терпіти. Я бачив, що він втомився. Кілька разів я вдарив його по корпусу, він сповільнився. Але Мунгуя – жорсткий боєць. Він сповільнився, але потім відновився та повернувся до бою.

  Сергій Дерев’янченко - Хайме Мунгуя: відео нокдауну

Я не засмучений, бо знаю, що виграв поєдинок. Я зробив хорошу роботу, протягом усього табору я працював зі своєю командою. Я тренувався, був готовий до цього бою. Я знаю, що переміг, бо добре провів бій", - сказав Дерев’янченко.

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