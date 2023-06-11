Дерев'янченко: Не засмучений, бо знаю, що виграв поєдинок

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (14-5, 10 КО) вважає, що не програв мексиканцю Хайме Мунгуї (42-0, 33 КО).

Про це він розповів після поєдинку.

"Я думаю, що виграв бій. Я контролював поєдинок у кожному раунді. 11-й раунд був близьким, а в 12-му він потрапив мені по корпусу. Мунгуя вдарив мене по печінці, я не міг терпіти. Я бачив, що він втомився. Кілька разів я вдарив його по корпусу, він сповільнився. Але Мунгуя – жорсткий боєць. Він сповільнився, але потім відновився та повернувся до бою.