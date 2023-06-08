Катерина Усик: Ми – українці, окрім нас нам ніхто не допоможе

Катерина Усик, дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), закликала українців продовжувати допомагати одне одному.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Висновок один. Ми – українці, окрім нас нам ніхто не допоможе. Завдяки нашим людям, усім, хто включився з першого дня вторгнення і досі допомагає. Ви – герої. Тільки нам потрібна наша країна. Слава Україні. Не залишайтеся осторонь, допомагайте один одному.

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Я дивлюся останні дні, як люди знову згуртувалися, допомагають, кидають усі справи і їдуть волонтерити, переживають. Напевно, як у перші місяці вторгнення.

Це така єдність, про що ми говоримо, я натхненна всіма нами. Дякую всім. Ми обов’язково переможемо", - написала Усик.