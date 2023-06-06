Усик: Я б не погодився на бій з представником росії

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не вийшов би на ринг з російським боксером.
Про це він розповів порталу KOLOSEUM.
"Зараз я не уявляю цього. Я і сам би не хотів цього. Я б не погодився ні на який бій з представником Росії. Взагалі я навіть не думаю про це. Там немає з ким боксувати", - сказав Усик.
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