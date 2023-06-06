Усик: Я б не погодився на бій з представником росії

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не вийшов би на ринг з російським боксером.

Про це він розповів порталу KOLOSEUM.

"Зараз я не уявляю цього. Я і сам би не хотів цього. Я б не погодився ні на який бій з представником Росії. Взагалі я навіть не думаю про це. Там немає з ким боксувати", - сказав Усик.