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Усик: Я б не погодився на бій з представником росії

Українець прокоментував можливий бій з росіянином
Сьогодні 16:40 293 0
Усик: Я б не погодився на бій з представником росії
Фото: Getty Images
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не вийшов би на ринг з російським боксером.

Про це він розповів порталу KOLOSEUM.

"Зараз я не уявляю цього. Я і сам би не хотів цього. Я б не погодився ні на який бій з представником Росії. Взагалі я навіть не думаю про це. Там немає з ким боксувати", - сказав Усик.

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