Усик: Росіяни - хворі люди, які, здається, невиліковні

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) поділився думками про росіян.

Про це українець розповів порталу KOLOSEUM.

"Всередині себе важко, що в країні відбувається, скільки людей помирає, скільки зруйновано будівель. Ракети прилітають у лікарню, в будинок, в просто житловий будинок, на дорогу. Якщо ворог каже, що б’є по військовій інфраструктурі – це все брехня. Я бачу, куди вони б’ють. Кожного дня ми бачимо, куди вони б’ють – по електростанціях, мостах, шпиталях.

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Це тероризм, по-іншому я не можу назвати такі дії. Важко кожного дня, навіть сьогодні літали бомби. Я коли прокинувся о першій годині ночі, то прокинувся від вибухів, ми разом з донькою та дружиною пішли в бомбосховище. Коли ти це кожного дня чуєш, то якась внутрішня злість, гнів до тих людей, які роблять такі жахливі речі. При цьому, вони ще й кричать, що вони молодці, щось чи когось захищають. Це взагалі хворі люди, які, здається, невиліковні", - сказав Усик.