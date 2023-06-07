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Красюк: Андеркард бою Усик - Дюбуа тримаємо в секреті

Промоутер українця розповів про бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 11:57 286 0
Красюк: Андеркард бою Усик - Дюбуа тримаємо в секреті
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Деталі вечора боксу, в якому можуть зустрітися чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), залишаються в секреті.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми тримаємо андеркард у секреті, бо хочемо зробити глядачам приємний сюрприз. Ми побачимо українських, польських та британських бійців. Ми брали участь в організації великого бою в Саудівській Аравії - "Лють на Червоному морі". Ми допомогли Skill Challenge, зробивши все, що могли.

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Ми очікуємо, що вони так само допоможуть нам із боєм Усик – Дюбуа. Вони будуть нашими партнерами у просуванні цього поєдинку, і деякі з їхніх бійців також виступатимуть в андеркарді", - сказав Красюк.

Раніше бій чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) перенесли  з 12 на 26 серпня.

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