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Усик пояснив перенесення дати бою з Дюбуа

Усик прокоментував бій проти Дюбуа
Сьогодні 13:39 228 0
Усик пояснив перенесення дати бою з Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) перенесли  з 12 на 26 серпня.

Про це розповів український боксер у коментарі Second Out.

"Ми намагаємося приурочити цей поєдинок до нашого Дня Незалежності для того, щоб багато людей з України могли приїхати, щоб прийшли ті українці, які живуть у Польщі.

Тим більше, зараз така подія може стати для багатьох з них невеличким перепочинком. Люди можуть відволіктися на 45 хвилин чи на годину, отримати позитивні емоції. Для мене дуже важливо, що людина на годину може забути про все те, що до нас прилітає.

Зрозуміло, що в понеділок люди повернуться додому та будуть бачити усе це знову. Але я знаю, що наша перемога буде – перемога України", – сказав Усик.

Бій з Дюбуа може пройти 26 серпня у Вроцлаві.

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