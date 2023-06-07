Команда Ф’юрі отримає офіційну письмову пропозицію на бій з Усиком

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Наскільки мені відомо, команда Ф’юрі незабаром отримає офіційну письмову пропозицію на бій. Після цього їм і Тайсону доведеться ухвалити рішення – погодитися чи відмовитися. Ми зробили все можливе, щоб цей поєдинок відбувся, тепер м’яч на стороні Ф’юрі.

Якщо ви приймете його, то на вас чекає найбільший бій у кар’єрі. Якщо вагаєтесь, спробуєте ухилитись - це продемонструє вашу несерйозність. У такому разі тобі потрібно відмовитися від пояса та піти на пенсію. Не на один тиждень чи місяць, як ти це робив нещодавно, а назавжди", - сказав Красюк.