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Усик: Я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя

Сьогодні 21:01 275 0
Усик: Я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя
Фото: Getty Images
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) впевнений у своєму поверненні в український Сімферополь.

Про це він розповів порталу KOLOSEUM.

"Я думаю, що повернуся. Я не думаю, я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя. Коли закінчиться війна? Якби я знав як і коли, то сказав би. Тяжко сказати. Я не знаю просто", - сказав Усик.

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