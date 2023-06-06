Усик: Я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) впевнений у своєму поверненні в український Сімферополь.
Про це він розповів порталу KOLOSEUM.
"Я думаю, що повернуся. Я не думаю, я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя. Коли закінчиться війна? Якби я знав як і коли, то сказав би. Тяжко сказати. Я не знаю просто", - сказав Усик.
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