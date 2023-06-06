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Промоутер Джошуа назвав умову бою з Ф'юрі

Едді Гірн прокоментував потенційний бій Ентоні Джошуа проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.
Сьогодні 11:58 346 0
Промоутер Джошуа назвав умову бою з Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxing-social.com.

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) може побитися з володарем пояса WBC в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у випадку зриву бою з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн

"Нам є над чим подумати, але все ж таки вважаю, що потрібно зосередитися на Вайлдері. Якщо бій з Деонтеєм зірветься, то Джошуа відмовиться від своїх планів на серпень і зустрінеться з Ф'юрі.

Актуально:  Джошуа: Можу битися в липні чи серпні

Але якщо дивитися об'єктивно на ситуацію, то нам потрібен проміжний поєдинок у серпні, щоб Ентоні з Дерріком Джеймсом могли підготуватися до цієї масштабної події, одного з найбільших поєдинків у боксі. Нам подобається цей план.

Якщо поєдинок у Саудівській Аравії не відбудеться, то Джошуа не матиме проблем з боєм проти Ф'юрі. Принаймні ми розглянемо цей варіант", - розповів Гірн.

Раніше Ф’юрі викликав на бій Джошуа.

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