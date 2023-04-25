Джошуа: Можу битися в липні чи серпні

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа рішення про проведення бою влітку ухвалить після консультацій з тренером Дерріком Джейсом.

Про це заявив сам боксер.

"Було б добре розвиватися та працювати під керівництвом мого нового тренера Дерріка Джеймса. І на той час, коли я повернуся на ринг, я хотів би зацементувати та реалізувати все, що він хоче.

Якщо я і мій тренер передумають, то це теж буде правильно, так? Так що я можу битися в липні або серпні, якщо захочу, але зараз це не обговорюється. Але ми можемо змінити своє рішення, якщо Джеймс буде задоволений тим, що він побачить”, - сказав Джошуа.