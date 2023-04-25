Джошуа: Можу битися в липні чи серпні

Джерело - boxingnews24.com.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа рішення про проведення бою влітку ухвалить після консультацій з тренером Дерріком Джейсом.
Про це заявив сам боксер.
"Було б добре розвиватися та працювати під керівництвом мого нового тренера Дерріка Джеймса. І на той час, коли я повернуся на ринг, я хотів би зацементувати та реалізувати все, що він хоче.
Якщо я і мій тренер передумають, то це теж буде правильно, так? Так що я можу битися в липні або серпні, якщо захочу, але зараз це не обговорюється. Але ми можемо змінити своє рішення, якщо Джеймс буде задоволений тим, що він побачить”, - сказав Джошуа.
Джошуа в останньому бою переміг Джермейна Франкліна одноголосним рішенням суддів. Усі судді віддали перемогу Ентоні - 118-111 та двічі по 117-112. Сам Джошуа заявляв, що готовий провести бій із Деонтеєм Вайлдером у грудні.
Skill Challenge Entertainment планує провести на Близькому Сході очний бій двох ексчемпіонів світу - Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера, а також поєдинок Олександра Усика з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі.