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Джошуа: Можу битися в липні чи серпні

Сьогодні 19:40 173 0
Джошуа: Можу битися в липні чи серпні
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа

Джерело - boxingnews24.com.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа  рішення про проведення бою влітку ухвалить після консультацій з тренером Дерріком Джейсом.

Про це заявив сам боксер.

"Було б добре розвиватися та працювати під керівництвом мого нового тренера Дерріка Джеймса. І на той час, коли я повернуся на ринг, я хотів би зацементувати та реалізувати все, що він хоче.

Якщо я і мій тренер передумають, то це теж буде правильно, так? Так що я можу битися в липні або серпні, якщо захочу, але зараз це не обговорюється. Але ми можемо змінити своє рішення, якщо Джеймс буде задоволений тим, що він побачить”, - сказав Джошуа.

Джошуа в останньому бою переміг Джермейна Франкліна одноголосним рішенням суддів. Усі судді віддали перемогу Ентоні - 118-111 та двічі по 117-112. Сам Джошуа заявляв, що готовий провести бій із Деонтеєм Вайлдером у грудні.

Skill Challenge Entertainment планує провести на Близькому Сході очний бій двох ексчемпіонів світу - Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера, а також поєдинок Олександра Усика з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі.

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