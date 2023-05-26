Ф’юрі викликав на бій Джошуа

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) готовий вийти на бій проти Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Кілька днів тому я надіслав Ентоні Джошуа проєкт контракту на бій у вересні на Вемблі, який хочуть побачити всі, включаючи мене.

Згода Ей Джея дозволить дати світу те, що вони хочуть бачити. Цього разу я не збираюся знімати мільйон відео і продовжувати тиснути. Тепер м’яч на вашому боці", - написав Ф’юрі.