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Ф’юрі викликав на бій Джошуа

Тайсон Ф’юрі надіслав Ентоні Джошуа контракт на бій
Вчора 23:52 190 0
Ф’юрі викликав на бій Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) готовий вийти на бій проти Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Кілька днів тому я надіслав Ентоні Джошуа проєкт контракту на бій у вересні на Вемблі, який хочуть побачити всі, включаючи мене.

Згода Ей Джея дозволить дати світу те, що вони хочуть бачити. Цього разу я не збираюся знімати мільйон відео і продовжувати тиснути. Тепер м’яч на вашому боці", - написав Ф’юрі.

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Публикация от Tyson Fury (@tysonfury)

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї.

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