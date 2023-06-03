Усик має намір запросити Зеленського на свій бій проти Дюбуа

Усик хоче запросити президента України на свій поєдинок у Польщі

Джерело - Przeglad Sportowy.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) хоче запросити президента України Володимира Зеленського на свій бій з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це він розповів порталу Przegląd Sportowy.

"Безперечно, ми офіційно запросимо Володимира Олександровича. Якщо він має час. Але ми розуміємо, що він зайнятий майже 24 години на добу. Я не раз зустрічався з президентом і бачив його стан втоми. Можливо, він цього не показує, але ви бачите, що він працює цілодобово.

Аби він тільки встиг прийти на поєдинок, трохи відпочити. Можливо, про його візит не повідомлять офіційно? Можливо, він подивиться бій десь збоку? Але, знаючи Володимира Олександровича… Якщо він прийде, то займе місце в першому ряду", - сказав Усик.

Бій Усика та Дюбуа може відбутися 26 серпня у Вроцлаві.

Нагадаємо, днями Усик також розповів про плани побити Тайсона Ф'юрі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!